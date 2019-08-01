Самолеты Минобороны будут вылетать на тушение пожаров в Сибири не меньше 20 раз в сутки

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Самолеты Министерства обороны РФ, привлеченные к тушению пожаров в Красноярском крае, будут вылетать не менее 20 раз за день, сообщил в четверг замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"В соответствии с разработанным планом-графиком полетов ежесуточно планируется осуществлять не менее 20 самолето-вылетов Ил-76", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны, отметив, что полеты будут выполняться парами.

Булгаков добавил, что к полетам военнослужащие приступили уже в 08:00 мск. В пятницу четыре самолета после полетов приземлятся в Братске. "Оттуда они будут выполнять задачи в дальнейшем", - пояснил он.