Самолеты Минобороны будут вылетать на тушение пожаров в Сибири не меньше 20 раз в сутки

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Самолеты Министерства обороны РФ, привлеченные к тушению пожаров в Красноярском крае, будут вылетать не менее 20 раз за день, сообщил в четверг замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
"В соответствии с разработанным планом-графиком полетов ежесуточно планируется осуществлять не менее 20 самолето-вылетов Ил-76", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны, отметив, что полеты будут выполняться парами.
Булгаков добавил, что к полетам военнослужащие приступили уже в 08:00 мск. В пятницу четыре самолета после полетов приземлятся в Братске. "Оттуда они будут выполнять задачи в дальнейшем", - пояснил он.
Вертолетные группы, еще не в полном составе прибывшие в Красноярский край, также парами приступят к выполнению задач со 2 августа вблизи населенных пунктов.
"В интересах оперативной группы в аэропорту Емельяново находятся в готовности самолет Ан-26 и два вертолета военно-транспортной авиации Ми-8", - рассказал замминистра.
Авиационная группировка
Булгаков сообщил, что авиационная группировка Министерства обороны в составе десять самолетов Ил-76 с выливными авиационными приборами была сформирована в аэропорте Красноярска уже к 7.00 мск.
По его словам, десять вертолетов Ми-8, оснащенных специальными водосливными устройствами, прибудут на четыре спланированных аэродрома Богучаны, Кодинск, Усть-Кут и Киринск к исходу суток.
В резерве находится наземная группировка общей численностью более 270 военнослужащих и 40 единиц техники от Центрального военного округа. Отработан каталог объектов, подлежащих тушению.
Пожары в Сибири
По данным федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана", в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га), Иркутской области (около 700 тысяч га). В тушении лесных пожаров задействованы 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники, 28 воздушных судов. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.
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