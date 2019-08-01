Режим ЧС ввели в трех районах Еврейской АО из-за приближающегося гребня паводка

ТАСС, 1 августа. Власти ввели режим ЧС в трех районах Еврейской АО из-за подхода паводка на Амуре. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"С 1 августа 2019 года на территории Облученского, Ленинского и Смидовичского районов в превентивных целях введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация". Данное решение связано с необходимостью проведения мер по предупреждению и минимизации последствий прохождения паводка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Пашково с населением около 600 человек в Облученском районе, которое первым встречает волну гребня амурского паводка, работает оперативная группа ГУ МЧС России по области. Спасатели мониторят обстановку, информируют население об угрозах подтопления, людям рекомендуют заранее собрать урожай и позаботиться о сохранности имущества. Уровень воды у села может достигнуть 1400 см при отметке опасных явлений 1600 см, гребень паводка там ожидают ко 2 августа.

За минувшие сутки на Амуре в границах области отмечался рост уровней воды от 28 до 58 см с выходом воды на пойму у населенных пунктов Пашково, Ленинское, Нижнеспасское. У населенного пункта Нагибово уровень воды достиг отметок неблагоприятного явления и превышает их на 66 см. В село Ленинское, где уровень воды может подняться 850-920 см при опасной для этой местности отметке в 850 см, и в село Амурзет были направлены водоналивные дамбы. Пока подтоплений в области нет, уточнили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

Гребень паводка на Амуре смещается с Амурской области, где он сформировался из-за сильных дождей.