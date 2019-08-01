Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.

"Второй подозреваемый по делу об убийстве задержан", - сказали в управлении. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении указанного преступления уже был задержан мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизии Даврон Мухамедов, ранее судимый за хулиганство. Московский районный суд Петербурга 26 июля заключил его под стражу.

Тело Григорьевой с ножевыми ранениями было обнаружено в Московском районе Петербурга. Друзья активистки рассказали ТАСС, что несколько месяцев назад она написала заявление в правоохранительные органы по факту насильственных действий, примененных к ней со стороны одного из ее знакомых. В петербургской полиции ТАСС сообщали, что неоднократно проверяли сообщения активистки и выносили по ним законные решения.

Григорьева переехала в Петербург из Великого Новгорода, являлась гражданской активисткой. Неоднократно участвовала в публичных мероприятиях, в том числе националистической направленности.