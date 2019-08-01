Полицейские в Ивановской области оформляли подставные ДТП ради получения страховки

ТАСС, 1 августа. Следователи в Ивановской области раскрыли группу мошенников, организовавших ради получения страховки не менее 10 подставных ДТП, к преступлениям оказались причастны полицейские, возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере страхования, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Схема была раскрыта после ДТП в марте, когда в аварию попала машина с запчастями на более 6,5 млн рублей, инспекторы ДПС составили документы о повреждении груза, а в страховую компанию за выплатами обратились 16 его владельцев. Отмечается, что ДТП было подстроено ради получения незаконного страхового возмещения, к преступлению оказались причастны два сотрудника ДПС.

"У следствия есть основания утверждать, что участники организованной преступной группы совершили не менее 10 аналогичных преступлений в сфере страхования. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ", - говорится в сообщении.

В группу входили пять человек, четверо из них арестованы.

Как сообщила местная полиция, упомянутые сотрудники ДПС были уволены после служебной проверки, у них изъяли несколько дорогих машин, которые они использовали в преступных целях.