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Арсенал оружия и боеприпасов изъяли у жителя Красногорска

Сотрудники полиции обнаружили у 28-летнего мужчины четыре предмета, схожих с пистолетами различной модификации, ружье и около 100 патронов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Арсенал оружия и почти 100 патронов изъяты у 28-летнего жителя подмосковного Красногорска, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено и изъято четыре предмета, схожих с пистолетами различной модификации, ружье и почти 100 патронов в доме 28-летнего жителя деревни Нефедьево. В ходе баллистической экспертизы установлено, что один из изъятых предметов и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов. Остальные предметы будут исследованы в рамках возбужденного уголовного дела", - отметила Петрова.

В отношении подозреваемого отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Мужчине грозит срок до 8 лет. Пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ведомства.

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