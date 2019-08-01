Вертолет МЧС отправится на поиски пропавших в Белом море туристов из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. Группу пропавших в Белом море туристов из Петербурга в четверг начнут искать с помощью вертолета, который пришлют из Петербурга, сообщили ТАСС в карельском ГУ МЧС.

"Сейчас из Санкт-Петербурга готовится к вылету вертолет Ми-8, он прилетает сюда [в Карелию], забирает сотрудников нашего управления и летим на поиски", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что поиски на воде пока проводить невозможно из-за погодных условий. "С вертолета не такая ветровая нагрузка, хотя она тоже есть. Судам элементарно не выйти, волна 1,5-2 м", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что туристы могут находиться на архипелаге в Онежской губе, где нет связи.

"Там есть небольшой архипелаг маленьких островов, предположительно, они там. Один из островов называется Кондостров", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что на островах нет связи.

Кондостров расположен в Онежской губе Белого моря. Его площадь составляет около 11 кв. км.

В Белом море пропала группа туристов из 10 человек. Они вышли в море на байдарках 24 июля, не зарегистрировав группу в МЧС, и должны были вернуться назад 29 июля. На связь туристы до сих пор не выходили. По информации МЧС, в группу входит пятнадцатилетний подросток.