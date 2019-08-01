Режим ЧС регионального характера объявлен в Якутии из-за лесных пожаров

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев объявил с 1 августа 2019 года в лесах на территории республики режим ЧС регионального характера. Указ руководителя региона опубликован в четверг пресс-службой правительства республики.

"Постановляю ввести с 1 августа 2019 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)", - говорится в тексте документа.

Правительству региона поручено принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам в условиях режима ЧС. Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации ЧС на территориях муниципалитетов.

По состоянию на 1 августа в республике ведутся работы по тушению 20 лесных пожаров на общей площади 1 431 га. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 113 зарегистрированных термоточек. Общая площадь лесных пожаров в труднодоступной зоне составляет 1 172 312 га.