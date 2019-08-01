Арестован главный подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга в четверг заключил под стражу Алексея Волнянко, который ранее признался в убийстве активистки Елены Григорьевой, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Волнянко", - говорится в сообщении. Мера пресечения избрана до 21 сентября. В пресс-службе судов также отметили, что, по данным следствия, подозреваемый подписал чистосердечное признание.

Ранее суд арестовал первого подозреваемого в убийстве Григорьевой Даврона Мухамедова, который признался, что в ночь убийства ограбил прохожего, после чего распивал спиртное с Григорьевой, но не убивал ее. По версии следствия, смертельные ранения ей нанес 28-летний Волнянко, с которым они также проводили время, но поссорились, в результате чего Волнянко не менее восьми раз ударил ножом Григорьеву.

Тело Григорьевой с ножевыми ранениями было обнаружено в Московском районе Петербурга в конце прошлого месяца. Друзья активистки рассказали ТАСС, что несколько месяцев назад она написала заявление в правоохранительные органы по факту насильственных действий, примененных к ней со стороны одного из ее знакомых. В петербургской полиции ТАСС сообщали, что неоднократно проверяли сообщения активистки и выносили по ним законные решения.

Григорьева переехала в Петербург из Великого Новгорода, являлась гражданской активисткой. Неоднократно участвовала в публичных мероприятиях, в том числе националистической направленности.