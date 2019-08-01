Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали после обнаружения там двух баллонов с ядовитым газом фосгеном. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Обнаружены два баллона с фосгеном. Эвакуированы 200 человек", - сказал собеседник агентства.

Химический факультет (институт) СПбГУ находится в Петергофе (входит в состав Санкт-Петербурга), включает в себя 14 кафедр. Факультет основан в 1929 году.

В институте химии при вузе подтвердили факт эвакуации людей из здания. "На территории Санкт-Петербургского государственного университета по адресу: Петергоф, Университетский проспект, 26, при ежедневном обходе территории были обнаружены бесхозные предметы неизвестного происхождения", - говорится в сообщении института.

Фосген - бесцветный ядовитый газ, чрезвычайно токсичен для человека.