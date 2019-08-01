В МЧС не исключили принятия помощи от США в тушении лесных пожаров

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россия может принять помощь США в тушении лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"Мы благодарны американским коллегам за предложение оказать помощь в борьбе с лесными пожарами. При этом надо отметить, что в Сибири уже сейчас создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Но не исключаем возможности воспользоваться этим предложением", - сказали в пресс-службе, цитируя директора Департамента международной деятельности МЧС Владимира Соловьева.

Он напомнил, что в прошлом Россия неоднократно предлагала помощь США в борьбе с природными пожара в штатах Нью-Мексико и Калифорния, но американская сторона ее не принимала. Но в 2005 и 2012 годах США приняли помощь при ликвидации последствий ураганов "Катрина" и "Сэнди".

В среду вечером президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин "высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке" и отметил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.