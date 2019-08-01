Авиация Минобороны и МЧС потушила пожары в Красноярском крае на площади 23 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Самолеты Минобороны РФ совместно с МЧС потушили в Красноярском крае пожары площадью 23 тыс. гектаров, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Сегодня восемь Ил-76 выполнили задачу, и совместно с авиацией МЧС нам удалось погасить пожар на территории 23 тыс. гектаров", - сказал Булгаков журналистам.

По его словам, в пятницу в 5:00 по местному времени (1:00 мск) начнутся очередные вылеты самолетов Ил-76. "С таким расчетом, что завтра за день мы должны сделать 20 самолето-вылетов по тушению пожаров", - отметил замминистра обороны.

Булгаков также добавил, что военные вертолетчики начнут тушить лесные пожары в Красноярском крае уже 2 августа.

"Исходя из того, что погодные условия сегодня не позволили пройти армейской авиации вертолетами Ми-8, мы заканчиваем ее сосредоточение сегодня", - сказал Булгаков журналистам.

"И завтра не позднее 11-12 часов дня местного времени (07:00-08:00 мск) вертолетная группировка вступает в работу по тушению пожаров", - добавил он.

По словам замминистра обороны, в пятницу планируется не менее 15-20 вылетов вертолетов для тушения пожаров.

Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создала авиационную группировку из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Булгаков возглавил оперативную группу военного ведомства по тушению пожаров.