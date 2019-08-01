Генпрокуратура требует возбудить дело против экс-главы Клинского района Подмосковья

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя по нескольким статьям УК РФ, включая создание организованного преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В действиях Постриганя и иных лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 159 ("Мошенничество"), 174.1 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"), 210 (организация преступного сообщества), 286 ("Превышение должностных полномочий"), 290 ("Получение взятки"), 292 ("Служебный подлог") УК РФ", - отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре уточнили, что материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании бывшего чиновника направлены в Следственный комитет заместителем генерального прокурора. Ранее в отношении Постриганя уже было возбуждено уголовное дело по фактам должностных преступлений.

Выяснилось, что зарплата была не единственным источником дохода бывшего чиновника. "Он использовал свое служебное положение для обогащения себя и близких лиц, в том числе за счет муниципального имущества. С этой целью Постригань создал преступную организацию, в которую вовлек своих родственников, близких лиц и подконтрольные фирмы. На протяжении длительного времени они незаконно переводили государственное имущество в личную собственность", - считают в Генпрокуратуре.

В 2002-2018 годах Постригань оформил в свою собственность активы общей стоимостью 64 млн рублей. При том его официальный доход за такой же период составил 25,7 млн рублей (с учетом деноминации). Родственники и близкие лица бывшего чиновника и другие физические и юридические лица также стали собственниками высоколиквидных объектов недвижимости.

По данным Генпрокуратуры, в 2002-2017 годах Постригань и его близкие незаконно обратили в свою собственность свыше двух тысяч объектов недвижимости Клинского района Московской области. Из муниципальной собственности были выведены здания кинотеатра "Мир", общественной бани, поликлиники, торгового центра, помещения котельных района, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда. "В результате Постриганю и его доверенным лицам удалось получить имущество общей стоимостью свыше 9 млрд рублей", - рассказали в Генпрокуратуре.

В доход государства

Ранее Генпрокуратура сообщала, что подала иск об изъятии в доход государства имущества Постриганя на общую сумму более 9 млрд рублей. Основанием для иска стал факт использования Постриганем полномочий главы района в активной помощи предпринимательской деятельности его сына. Также в ходе проверки подконтрольные экс-чиновнику лица подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем и его сыном для сокрытия от контролирующих органов.

Сумма иска к Постриганю сравнима со стоимостью имущества, изъятого у полковника МВД Дмитрия Захарченко. 1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Захарченко на сумму более 9 млрд рублей. Кроме того, 5 апреля суд частично удовлетворил иск надзорного ведомства о взыскании имущества полковника на 484 млн рублей.

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