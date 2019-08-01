{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге суд арестовал обвиняемого в нападении на офис с топором

Сам мужчина признал свою вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга арестовал Александра Скрипкина, который, по версии следствия, с топором набросился на сотрудников финансовой организации города. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Скрипкина", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что он признал вину. Мера пресечения избрана до 29 сентября.

Инцидент произошел 30 июля в бизнес-центре на площади Конституции. По данным полиции, мужчина, недовольный качеством оказанных ему услуг, напал с топором на двух сотрудников организации. Согласно сведениям СК, один из них получил не менее четырех ударов, другой - как минимум два. Потерпевшим была оказана своевременная медицинская помощь.

 

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Лесные пожары в России
Лесные пожары в Сибири. Что делают власти? И как спастись от задымления?
Читать полностью