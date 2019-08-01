Прокурор просит приговорить к 3 годам бизнесмена за угрозу взорвать машину в центре Москвы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Гособвинение просит Тверской суд Москвы приговорить к трем годам приморского предпринимателя Дмитрия Шалая, угрожавшего осенью прошлого года взорвать газовый баллон в машине на Васильевском спуске в центре Москвы и требовавшего встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Как уточнили ТАСС в суде, приговор подсудимому будет оглашен в пятницу.

"Прокурор в ходе прений сторон попросил назначить подсудимому Шалаю трем года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима Приговор будет оглашен 2 августа в 12:00 мск", - сказала представитель суда.

3 октября 2018 года приехавший на машине на Красную площадь предприниматель из Приморского края Шалай угрожал взорвать самодельное взрывное устройство, если ему не дадут лично встретиться с президентом РФ или директором Росгвардии. Глава Росгвардии Виктор Золотов приехал на встречу и убедил мужчину сдаться полиции. Из машины бизнесмена был изъят газовый баллон. Шалай пояснил, что уже длительное время пытается встретиться с президентом, чтобы проинформировать его об имеющихся в пенитенциарной системе России проблемах.

5 октября 2018 года Таганский районный суд Москвы арестовал Шалая, в отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Он находится в СИЗО. Вину в хулиганстве не признает.

У Шалая два высших образования - психолога и экономиста, в 1990-е годы он был осужден за грабеж, а после отбытия срока наказания создал благотворительный фонд, содействовавший реабилитации осужденных, и занимался строительным бизнесом. До задержания Шалай являлся генеральным директором ООО "Константа-транс-прим", которая связана с перевозками в Приморском крае.