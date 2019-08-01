СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил первое уголовное дело о масштабных лесных пожарах в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"В отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства Красноярского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - уточнили в СК. В рамках расследования уголовного дела проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и лесопожарном центре, где изымаются интересующие следствие документы.