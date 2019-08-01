Женщина продавала поддельные путевки в "Артек" под видом сотрудника СК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве после приема граждан главой ведомства Александром Бастрыкиным в Петербурге, где ему рассказали, что некая женщина, представляясь сотрудником СК, продавала людям поддельные путевки в детский лагерь "Артек". Подозреваемая задержана, сообщил СК РФ.

"Задержана женщина 1983 года рождения, ранее неоднократно судимая за совершение аналогичных преступлений", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Женщина продавала людям детские путевки на летнюю смену в "Артек", а затем сообщала им по электронной почте, что их дети "не прошли конкурсный отбор". При продаже, как рассказали Бастрыкину заявители, она представлялась сотрудницей СК и уверяла, что у нее есть льготные путевки, так как ведомство сотрудничает с детским лагерем.

Председатель СК сообщил гражданам, что ведомство действительно сотрудничает с "Артеком", но не продает путевки.