{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Женщина продавала поддельные путевки в "Артек" под видом сотрудника СК

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве после приема граждан главой ведомства Александром Бастрыкиным в Петербурге, где ему рассказали, что некая женщина, представляясь сотрудником СК, продавала людям поддельные путевки в детский лагерь "Артек". Подозреваемая задержана, сообщил СК РФ.

"Задержана женщина 1983 года рождения, ранее неоднократно судимая за совершение аналогичных преступлений", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Женщина продавала людям детские путевки на летнюю смену в "Артек", а затем сообщала им по электронной почте, что их дети "не прошли конкурсный отбор". При продаже, как рассказали Бастрыкину заявители, она представлялась сотрудницей СК и уверяла, что у нее есть льготные путевки, так как ведомство сотрудничает с детским лагерем.

Председатель СК сообщил гражданам, что ведомство действительно сотрудничает с "Артеком", но не продает путевки.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Их эвакуируют на вертолете
Читать полностью