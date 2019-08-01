СК начал проверку после травмирования мальчика на детской площадке в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники следственного комитета начали проверку обстоятельств получения травмы головы 11-летним ребенком на детской площадке на Хабаровской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель столичного управления СК РФ Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка по факту травмирования 11-летнего мальчика",- сказала она.

По данным следствия, вечером 23 июля 2019 года мальчик получил повреждения в области головы "вследствие отрыва фрагмента игрового комплекса" на детской площадке. Ребенок был незамедлительно госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь

"Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключила Иванова.