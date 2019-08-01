Страх мародерства. Почему люди не хотят уезжать из зоны паводка в Амурской области

БЕЛОГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Уровень воды в подтопленном паводком городе Белогорск Амурской области упал на пять сантиметров, но власти, спасатели и жители все равно продолжают готовиться к худшему сценарию. Накануне уровень воды здесь превысил показатели одного из самых масштабных наводнений в 2013 году, однако не все местные жители покинули зону подтопления. Почему люди до сих пор остаются в затопленных домах и как работают спасатели - в материале ТАСС. Ранее сообщалось, что вода в реке Томь на территории Белогорска Амурской области поднялась до 435 см - выше показателей 2013 года. Вода затопила дачные участки района "Междуречье", зашла в поселок Остров Старица, где в 75 домах проживали 148 человек. Прогнозировался дальнейший рост уровня до 500 сантиметров. В магазин на лодке Подъезд к поселку Остров Старица перемыт, на обычных легковых автомобилях туда не добраться. Спасатели на пожарной машине объезжают поселок с сообщениями о времени и месте обязательной вакцинации. Воды в населенном пункте по пояс, сотрудники МЧС на лодках перевозят жителей поселка.

"Все, кто хотел, эвакуировались вчера, сегодня мы только доставляем отказавшимся воду и хлеб, а еще переправляем их в магазин и обратно, - объясняет спасатель Максим Иванов, одетый в непромокаемый гидрокостюм. - Хоть воды только по пояс, небезопасно, когда они самостоятельно идут в магазин в шлепанцах и шортах". Спасатели и власти накануне эвакуировали из поселка 31 человека, в основном маломобильных и людей в возрасте. Тех, кто не может самостоятельно за собой ухаживать, разместили в Амурской участковой больнице в селе Можаевка, где за ними ведется круглосуточный уход. Одновременно с эвакуацией вывозили животных - коз, коров, домашних птиц. Мелкий скот жители поселка распределили по родственникам, а коровы и быки временно пасутся на местном стадионе "Локомотив".

Описание Собаки, оставленные охранять дом © Алексей Гаврелюк/ТАСС

Страх мародерства На Острове Старица остались 56 человек: в основном мужчины, которые стерегут хозяйство. Один из них - Андрей Бредихин - рассказывает, что совсем немного не дотянул до отпуска, который подумывал провести на море. "А теперь море пришло ко мне, - шутит житель поселка и объясняет, почему отказался оставить хозяйство. - Содержимое дома стоит дороже, чем нам эвакуироваться. На кого я тут брошу [дом], если тут столько [мародеров] ходит?" По словам Бредихина, во время паводков прежних лет поселок так сильно не топило. "Здесь асфальт был сухой, а теперь уровень вот", - показывает мужчина, наклоняясь и погружая кисть полностью в воду.

Описание Андрей Бредихин © Алексей Гаврелюк/ТАСС

С ним согласен другой житель поселка Евгений Гилков. Он тянет свою лодку с вещами, которые не успел забрать во время эвакуации. "Я сейчас в другом месте временно остановился, вот вернулся. Говорят о принудительной эвакуации, а все же из дома не заберешь, а если кто залезет? Дрель, косилка, другие электроприборы, телевизор - все же это с собой не потащишь", - переживает Евгений. Затишье перед бурей Река Томь не оправдала самых страшных прогнозов, уровень воды не вырос, а, наоборот, незначительно опустился - на пять сантиметров, что немного обнадежило жителей. Однако расслабляться никто не торопится. "Земля переувлажнена, поэтому осадки, которые выпали со вторника на среду, пошли в реку и вызвали существенный подъем. Вчера мы ожидали повышение еще на метр, но по факту получили незначительное снижение, но это не говорит о том, что мы прошли пик. Почва все еще переувлажнена, где-то с четвертого числа прогнозируются сильные дожди, особенно в северных районах, в верховьях реки, поэтому мы все равно готовимся к худшему, что будет повышение", - говорит исполняющий обязанности главы администрации Белогорска Александр Башун.