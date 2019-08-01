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ДТП с участием автомобиля полиции произошло на Пушкинской площади в Москве

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Автоавария с участием машины полиции и легкового автомобиля произошла вечером в четверг на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

ДТП случилось недалеко от памятника Пушкину, столкнулись микроавтобус "Газель" с опознавательными знаками полиции и Audi. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Происшествие ТАСС прокомментировали и в столичном управлении ГИБДД. "На Тверской улице на встречной полосе столкнулись автомобиль полиции и автомобиль Audi. В результате обошлось без пострадавших, дальнейшие обстоятельства выясняются", - сказали в ведомстве.

В новость были внесены изменения (20:29 мск) - добавлен комментарий ГИБДД.

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