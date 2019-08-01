{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Источник: самолет Бе-200 не смог продолжить тушение пожаров в Якутии из-за поломки

По словам собеседника агентства, поломка произошла в системе сброса жидкости

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Самолет Бе-200 не смог продолжить работы в Якутии по тушению лесных пожаров из-за поломки. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах Якутии, уточнив, что самолет прилетел из Хабаровска в республику, на территории которой 1 августа был объявлен режим ЧС регионального характера.

"Самолет-амфибия Бе-200, вылетевший из Хабаровска в Якутию на тушение лесных пожаров, из-за поломки не смог продолжить работу", - сказал собеседник агентства. По его словам, поломка произошла в системе сброса жидкости. Он добавил, что в случае, если завтра неисправность не будет устранена, для тушения будет направлен второй борт.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
ДТП с участием автомобиля полиции произошло на Пушкинской площади в Москве
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал
Читать полностью