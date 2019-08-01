Источник: самолет Бе-200 не смог продолжить тушение пожаров в Якутии из-за поломки

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Самолет Бе-200 не смог продолжить работы в Якутии по тушению лесных пожаров из-за поломки. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах Якутии, уточнив, что самолет прилетел из Хабаровска в республику, на территории которой 1 августа был объявлен режим ЧС регионального характера.

"Самолет-амфибия Бе-200, вылетевший из Хабаровска в Якутию на тушение лесных пожаров, из-за поломки не смог продолжить работу", - сказал собеседник агентства. По его словам, поломка произошла в системе сброса жидкости. Он добавил, что в случае, если завтра неисправность не будет устранена, для тушения будет направлен второй борт.