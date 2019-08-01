В Сургуте неизвестный напал с ножом на полицейских

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Неизвестный в Сургуте напал на сотрудников полиции с ножом, в результате чего один полицейский погиб, второй получил ранение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО - Югре.

"Вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж патрульной-постовой службы. Прибыв на вызов, сотрудники полиции обнаружили во дворе дома неизвестного мужчину и предприняли попытку к его задержанию, злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго", - сказал собеседник агентства.

По его словам, раненый полицейский применил табельное оружие и ликвидировал нападавшего.

"Личный состав УМВД России по ХМАО - Югре выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Его семье будет оказана необходимая помощь", - заключили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сотрудник, получивший ранение, находится в стабильном состоянии.

"Раненный сотрудник находится в больнице в стабильном состоянии. Более точной информации нет", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (23:22 мск) - добавлена информация о состоянии пострадавшего сотрудника.