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В кратере вулкана Сабанкая в Перу произошли два взрыва

После одного из них произошел выброс газа и пепла на высоту до 4,4 км

ТАСС, 1 августа. Два взрыва произошли в кратере вулкана Сабанкая, находящегося на юге Перу. Об этом сообщил в четверг Институт геологии и металлургии республики.

"Зафиксирован взрыв и последующий выброс газа и пепла на высоту до 4,4 км в восточном направлении", - передает учреждение. Позже институт сообщил еще об одном взрыве. На видео, представленном учреждением, над вулканом виден высокий густой столб пепла.

Сабанкая находится в 100 км от города Арекипа, который пострадал от активности вулкана Убинас. В июле власти Перу объявили "оранжевый", повышенный, уровень тревоги из-за активности Убинаса. Последний раз он извергался в 2014 году.

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