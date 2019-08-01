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Источник: лидер движения "Левый блок" задержан по делу о беспорядках на акции в Москве

В ближайшее время он будет доставлен на допрос в Следственный комитет

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали лидера движения "Левый блок" Василия Кузьмина - еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках - руководителя движения "Левый блок" Василия Кузьмина. В ближайшее время он будет повторно доставлен на допрос в Следственный комитет, а также для проведения с ним иных следственных действий", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Кузьминов уже был допрошен в рамках этого дела.

В свою очередь адвокат задержанного Леонид Соловьев подтвердил ТАСС, что его подзащитного задержали и везут на допрос. "Василия везут на допрос к следователю Дмитрию Смадичу (расследует дело о массовых беспорядках - прим. ТАСС)", - уточнил Соловьев.

Ранее адвокаты трех фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева и Алексея Миняйло сообщили ТАСС, что следствие предъявило обвинения их подзащитным. Так, Жукову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, а Миняйло и Подкопаеву вменяется участие в массовых беспорядках. Обвинения предъявлены также Самариддину Раджабову и арестованному ранее Евгению Коваленко, признавшему вину в применении насилия в отношении полицейского.

В пятницу Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину они не признают. Как следует из фабулы обвинения, фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие.

Данные СК

Ранее в Следственном комитете сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. В настоящее время задержаны пятеро участников.

Как уточнил ранее ТАСС другой источник в силовых структурах, следователи допросили в рамках уголовного дела почти всех участников несанкционированной акции, которые в настоящее время находятся под административным арестом или оштрафованы по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

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