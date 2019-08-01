{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медики рассказали о состоянии полицейского, пострадавшего при нападении в Сургуте

Врачи сообщили об отсутствии угрозы для его жизни

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 августа. /ТАСС/. Жизнь полицейского, пострадавшего при нападении неизвестного в Сургуте, вне опасности. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексей Добровольский.

"Медицинская помощь оказана в полном объеме. Угрозы жизни нет", - отметил он.

Полицейский доставлен в Сургутскую окружную клиническую больницу. В медицинском учреждении ТАСС сообщили, что у него ножевые ранения, он в стабильном состоянии.

Вечером в четверг в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома на улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин. Прибывшие по вызову полицейские попытались задержать мужчину. Однако он оказал сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго. Раненый полицейский застрелил нападавшего из табельного оружия.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения депутату парламента региона Раджабову
Депутат является фигурантом уголовного дела о преступном сообществе
Читать полностью