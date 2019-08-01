Медики рассказали о состоянии полицейского, пострадавшего при нападении в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 августа. /ТАСС/. Жизнь полицейского, пострадавшего при нападении неизвестного в Сургуте, вне опасности. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексей Добровольский.

"Медицинская помощь оказана в полном объеме. Угрозы жизни нет", - отметил он.

Полицейский доставлен в Сургутскую окружную клиническую больницу. В медицинском учреждении ТАСС сообщили, что у него ножевые ранения, он в стабильном состоянии.

Вечером в четверг в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома на улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин. Прибывшие по вызову полицейские попытались задержать мужчину. Однако он оказал сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго. Раненый полицейский застрелил нападавшего из табельного оружия.