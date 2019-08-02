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Лесные пожары в России

Площадь природных пожаров в Якутии превысила 1,2 млн га

На территории региона действуют 123 природных пожара

ЯКУТСК, 2 августа. ТАСС/. Площадь природных пожаров в Республике Саха (Якутия) превысила 1,2 млн га, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС.

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"На территории Республики Саха (Якутия) действует 123 природных пожара на общей площади 1215960 га", - говорится в сообщении.

Специалисты тушат 17 природных пожаров на территории девяти районов, из них три локализовано. Большая часть пожаров - 106 - находится в зоне контроля. За ними ведется наблюдение, их состояние контролируют с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза. Тушение этих пожаров приостановлено из-за отдаленности.

Для стабилизации ситуации в регион вылетит самолет Ил-76 МЧС России из Читы, добавили в ведомстве. Пожары тушат 787 человек и 119 единиц техники.

С четверга в Якутии введен режим ЧС в лесах регионального характера.

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