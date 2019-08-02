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Шесть человек стали жертвами стрельбы в Загребе

По предварительным данным, огонь открыл находящийся в розыске бывший муж одной из жертв

ТАСС, 2 августа. По меньшей мере шесть человек, в том числе десятилетний ребенок, погибли в результате стрельбы в одном из жилых домов в хорватской столице Загребе. Об этом в пятницу сообщило агентство France-Presse со ссылкой на полицию.

Согласно ее информации, стрельба, жертвами которой стали шесть членов одной семьи, произошла около 21:30 по местному времени (22:30 мск). Отмечается, что на месте преступления был также обнаружен младенец, он не пострадал.

По предварительным данным, огонь открыл находящийся в розыске бывший муж одной из жертв. Полиция проводит операцию по поиску преступника.

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