Паводок в Амурской области за сутки подтопил еще семь населенных пунктов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Количество подтопленных паводком населенных пунктов в Амурской области за минувшие сутки увеличилось на семь и достигло 39. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба правительства региона.

"За последние сутки еще семь населенных пунктов области оказались затопленными. Общее количество подтопленных населенных пунктов - 39 на территории 14 муниципальных образований",- говорится в сообщении.

При этом количество подтопленных жилых домов незначительно уменьшилось по отношению к данным за 1 августа - 463 дома (480 на 1 августа). Всего эвакуировано 2572 человека, в том числе 902 ребенка. В ПВР размещены 519 человек, из них 212 детей, находятся у родственников - 2053 человека, в том числе 690 детей.

В регионе остается сложной ситуация с транспортным сообщением в зоне паводка: за сутки на 33 участках увеличилось количество подтопленных автомобильных дорог. На утро 2 августа под водой остаются более 60 участков дорог в 12 районах области. Также без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов в Мазановском районе региона.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. Власти Амурской области предлагают ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за паводков.