Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с тремя машинами на Кубани

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Северском районе Краснодарского края, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону в пятницу.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновения с ВАЗ 2110, также в аварии участвовал автомобиль Renault. В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир ВАЗ 2110, также в машине пострадал ребенок 2013 года рождения. В Chevrolet пострадал водитель и пассажир (мужчина и женщина), а также ребенок 2010 года рождения", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, информация о ДТП поступила около 03:00 мск пятницы. Проводится проверка.