Экс-главу детского центра реабилитации в Щелкове подозревают в присвоении 1 млн рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Бывший гендиректор детского реабилитационного центра в подмосковном Щелкове подозревается в присвоении более 1 млн рублей, которые принадлежали этому учреждению. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В Московской области сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Щелковское" задержана бывший генеральный директор одного из детских реабилитационных центров, подозреваемая в присвоении и растрате денежных средств. Она, используя свое служебное положение, получала от клиентов организации денежные средства за предоставление услуг детям, имеющим глубокие нарушения слуха, а затем присваивала их. По имеющейся информации, всего она похитила и использовала по своему усмотрению свыше миллиона рублей", - сказала Волк.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.