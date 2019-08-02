Глава Якутии сообщил, что площадь пожаров составляет менее 0,5% лесного фонда региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Общая площадь пожаров в Якутии, где горит свыше 1,2 млн га леса, составляет менее 0,5% регионального лесного фонда, сообщил в пятницу журналистам в Южно-Сахалинске глава республики Айсен Николаев по итогам совещания у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

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"По лесным пожарам ситуация у нас достаточно напряженная. Вместе с тем надо понимать, что в Якутии 250 млн га леса. И сегодня горит менее 0,5% [лесного фонда]. В этом году мы работаем гораздо эффективнее. Пожаров в этом году в два раза больше, чем в прошлом. При этом площадь, пройденная огнем, на 30% ниже. Это значит, что Авиалесоохрана, МЧС, привлеченное местное население работают эффективно и пожары тушатся быстрее", - сказал он.

Николаев добавил, что в регионе ожидается усиление группировки МЧС, будут перебрасываться дополнительные силы авиации, в том числе вертолеты.

В Якутии с 1 августа объявлен режим ЧС в лесах регионального характера. Общая площадь пожаров превысила 1,2 млн га.