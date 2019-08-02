Уголовное дело возбуждено из-за нападения на полицейских в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на полицейских в четверг вечером в Сургуте, сообщили в пятницу ТАСС в региональном следственном управлении СКР.

"Дело возбуждено по ст. 317 [УК РФ] ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - сказал собеседник агентства.

Вечером в четверг в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома на улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин. Прибывшие по вызову полицейские попытались задержать мужчину. Однако он оказал сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго. Раненый полицейский застрелил нападавшего из табельного оружия.

Как сообщал ТАСС директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексей Добровольский, жизнь полицейского, пострадавшего при нападении, вне опасности. Он доставлен в Сургутскую окружную клиническую больницу. В медицинском учреждении ТАСС сообщили, что у полицейского ножевые ранения, он находится в стабильном состоянии.