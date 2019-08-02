Военные самолеты Ил-76 начали вылеты для тушения лесных пожаров в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Военно-транспортные самолеты Ил-76 возобновили в пятницу вылеты для тушения очагов лесных пожаров в Красноярском крае после ночного перерыва. Всего запланировано не менее 20 вылетов, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

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"Самолеты Ил-76 после ночного перерыва вновь начали вылеты из аэропорта Красноярска для тушения пожаров. На данный момент восемь самолетов провели сброс, девятый и десятый находятся в воздухе. Всего запланировано не менее 20 вылетов", - сказал он.

Каждый самолет заправлен 42 тоннами воды. Сбросы проводятся на расстоянии более 500 км от областного центра.

В тушении принимают участие 734 человека и 43 единицы техники. В четверг к тушению пожаров приступила авиагруппировка Минобороны: 10 самолетов Ил-76, к которым присоединится 10 военно-транспортных вертолетов, также в ликвидации очагов возгорания участвует авиация МЧС России (самолет-амфибия Бе-200 и вертолет).