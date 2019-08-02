Армейские вертолеты начали тушить пожары в Красноярском крае и Иркутской области

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вертолеты Ми-8 Минобороны России приступили к тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Как сообщили журналистам в пятницу в российском оборонном ведомстве, ежедневно вертолеты будут выполнять от 10 до 15 вылетов для локализации очагов природных пожаров.

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Ранее сообщалось, что военное ведомство по поручению президента Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

В Минобороны напомнили, что ранее экипажи вертолетов армейской авиации Центрального и Восточного военных округов выполнили перебазирование на оперативные аэродромы. При перелете из пунктов постоянной дислокации летчики армейской авиации преодолели расстояние от 800 до 2500 км.

"Все вертолеты, задействованные в тушении пожаров, оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью 5 т", - отмечается в сообщении.

По данным федеральной "Авиалесоохраны" на 1 августа, в России проводится активное тушение 165 лесных пожаров на площади 116089 га. В труднодоступной зоне горит более 2,9 млн га леса. Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,2 млн га тайги, Красноярском крае - 1,1 млн га и в Иркутской области - более 700 тыс. га. В тушении лесных пожаров задействовано 2,9 тыс. человек, 420 единиц наземной техники, 48 воздушных судов.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в одном районе Бурятии и в одном районе Якутии.