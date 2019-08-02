Армейские вертолеты начали тушить пожары в Красноярском крае и Иркутской области

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вертолеты Ми-8 Минобороны России приступили к тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Как сообщили журналистам в пятницу в российском оборонном ведомстве, ежедневно вертолеты будут выполнять от 10 до 15 вылетов для локализации очагов природных пожаров.
Ранее сообщалось, что военное ведомство по поручению президента Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
В Минобороны напомнили, что ранее экипажи вертолетов армейской авиации Центрального и Восточного военных округов выполнили перебазирование на оперативные аэродромы. При перелете из пунктов постоянной дислокации летчики армейской авиации преодолели расстояние от 800 до 2500 км.
"Все вертолеты, задействованные в тушении пожаров, оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью 5 т", - отмечается в сообщении.
По данным федеральной "Авиалесоохраны" на 1 августа, в России проводится активное тушение 165 лесных пожаров на площади 116089 га. В труднодоступной зоне горит более 2,9 млн га леса. Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,2 млн га тайги, Красноярском крае - 1,1 млн га и в Иркутской области - более 700 тыс. га. В тушении лесных пожаров задействовано 2,9 тыс. человек, 420 единиц наземной техники, 48 воздушных судов.
Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в одном районе Бурятии и в одном районе Якутии.