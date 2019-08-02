В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с автобусом на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Грузовой автомобиль, а не автобус мог выехать на встречную полосу перед совершением ДТП с пятью погибшими на Ставрополье. Автоинспекторы изъяли запись видеорегистратора, который был установлен в пассажирском транспорте, сообщили в пятницу в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса мог выехать на встречную полосу и допустить столкновение с грузовиком.

"В настоящее время из искореженного автобуса изъята видеокарта с регистратора, на которой, предположительно, [зафиксировано, что] водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

Запись регистратора изучают автоинспекторы и следователи, проверяются все возможные версии причин происшествия, изучаются показания очевидцев, назначены экспертизы. Ранее проверку по факту ДТП начала прокуратура Апанасенковского района.

Автобус, который попал в ДТП, находился в хорошем состоянии, а пассажиры были застрахованы, сообщил ТАСС в пятницу владелец автобуса Юрий Барышников. "Автобус был в хорошем состоянии. У нас есть страховка, ОСАГО, есть страховка пассажирам. Пострадавшие получат страховку. Страховая компания, по-моему, "Альфа", - сказал Барышников.

О ДТП

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло около 02:30 мск в Апанасенковском районе Ставропольского края. По предварительной версии, водитель автобуса, следовавшего из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком Renault. В результате пять человек погибли, по последним данным 15 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данным Госавтоинспекции, автобус за полчаса до происшествия был остановлен на стационарном посту ГИБДД в рамках операции "Сон за рулем". С водителем была проведена профилактическая беседа, от отдыха он отказался. Среди возможных причин происшествия рассматривается усталость мужчины, в ДТП он погиб.