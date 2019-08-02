Источник: напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 августа. /ТАСС/. Мужчина, напавший на полицейских в четверг вечером в Сургуте, был сотрудником территориального подразделения ГУ МЧС, в момент инцидента, по предварительным данным, он находился в отпуске. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах Ханты-Мансийского автономного округа.

"Он был работником территориального подразделения ГУ МЧС в Сургуте. Работал в местной пожарной части № 11. В момент нападения, по предварительным данным, находился в отпуске", - сказал собеседник агентства.