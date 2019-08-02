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Лесные пожары в России

Самолеты Минобороны ликвидировали 18 очагов возгораний в Красноярском крае

В ведомстве отметили, что на охваченные пожарами районы сброшено 756 тонн воды
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© Дмитрий Никитенко/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС РФ в пятницу ликвидировали 18 очагов возгораний в Красноярском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"С утра 2 августа самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 18 вылетов на тушение лесных пожаров на территории Красноярского края. В районы, охваченные пожарами, сброшено 756 тонн воды, ликвидировано 18 очагов возгораний", - сказали в ведомстве.

В Красноярском крае создана авиагруппировка для тушения пожаров из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Минобороны РФ.

По последним данным "Авиалесоохраны", огнем в России охвачено более 3 млн га леса. Наиболее сложная ситуация в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская областьЯкутияКрасноярский край
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