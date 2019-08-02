Пожар в цехе во Владикавказе локализован

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 августа. /ТАСС/. Пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе, где пострадали 12 человек, локализован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"10:36 (мск) - локализация пожара на площади 1500 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар произошел, предварительно, из-за взрыва газа в шерстеобрабатывающем цехе Владикавказа утром в пятницу. В результате пострадали 12 человек, семь из них были госпитализированы. На месте работают 186 человек и 45 единиц техники.