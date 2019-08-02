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Сотрудники ФСБ предотвратили нападение террористов на воинскую часть под Владимиром

Злоумышленники хотели завладеть оружием и боеприпасами
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© Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, архив

ВЛАДИМИР, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники управлений ФСБ России по Владимирской и Рязанской областям пресекли деятельность террористической ячейки, участники которой готовились к нападению на воинскую часть. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

"Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны. Следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности")", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как отмечается, выявить и пресечь деятельность террористической ячейки, руководителем которой был житель Владимирской области 1999 года рождения, удалось при взаимодействии управлений ФСБ России по Владимирской и Рязанской областям.

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РоссияВладимирская область
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