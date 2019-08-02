Источник: напавший на полицейских в Сургуте был фигурантом дел о кражах и мошенничестве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 августа. /ТАСС/. Мужчина, напавший на полицейских в четверг вечером в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), ранее был подозреваемым в тяжких преступлениях, речь идет о кражах, угрозе убийством, мошенничестве. По предварительной информации, в момент нападения он мог находиться под действием наркотических веществ, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В полицию поступила информация, что по улице ходит неадекватный мужчина с ножом. Приехавшие полицейские обнаружили мужчину в крови на коленях и предположили, что он пострадал от действий неизвестного. Возле дома было темно. Они решили оказать ему помощь, а он неожиданно нанес удар ножом сначала одному сотруднику - в шею и область сердца, затем кинулся на другого. В этот момент во двор заехали сотрудники отдела вневедомственной охраны и одновременно с полицейским открыли огонь по нападавшему", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации, нападавший незадолго до инцидента ранил себя ножом. "Нападавший был в неадекватном состоянии, возможно, под действием наркотических средств. Ранее он был подозреваемым в тяжких преступлениях, за кражи, угроза убийством, мошенничество, а также к административной ответственности за хулиганство и распитие алкогольных напитков. Почему его не осудили - не знаю", - добавил он.

Ранее источник сообщил ТАСС, что нападавший был сотрудником территориального подразделения ГУ МЧС в Сургуте.

Вечером в четверг в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома на улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин. Он оказал сопротивление прибывшим на место полицейским. Он нанес сотруднику патрульно-постовой службы УМВД России по Сургуту Ильмиру Ханову смертельные ножевые ранения и ранил младшего лейтенанта полиции Александра Царегородцева. Раненый полицейский застрелил нападавшего из табельного оружия.

По данным регионального управления СК, нападавший - 37-летний мужчина, который в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").