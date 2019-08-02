Скорость распространения пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась в пять раз

ТАСС, 2 августа. Ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

На сегодняшний день на территории Якутии, Иркутской области и Красноярского края продолжают действовать 388 очагов природных пожаров, за последние сутки пожарным удалось ликвидировать 19 очагов. "Более чем в пять раз сократился ежедневный прирост площадей природных пожаров по трем субъектам РФ", - уточнили в МЧС.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, в пятницу глава ведомства Евгений Зиничев провел внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое было посвящено ситуации с пожарами на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. "Должен отметить, что с мая на еженедельных селекторах мы неоднократно обращали внимание на пожары в Сибири, обращали внимание на недостаточность мер, которые предпринимали субъекты", - привели слова Зиничева в пресс-службе министерства.

Министр подчеркнул, что после любой чрезвычайной ситуации необходимо делать выводы. "После каждой ЧС, если это необходимо, мы должны вносить изменения в законодательство, изменения в наши планы по реагированию", - сказал глава МЧС.

Ранее замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин сообщил журналистам, что ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний.

По информации МЧС, наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах наблюдаются задымления. По последним данным ФБУ "Авиалесоохрана", огнем в России охвачено более 3 млн га леса.