Пострадавший при взрывах боеприпасов ребенок умер в больнице

НУР-СУЛТАН, 2 августа. /ТАСС/. Восьмилетний ребенок, пострадавший в результате взрывов боеприпасов в казахстанском городе Арысь в июне, умер в больнице. Об этом в пятницу сообщили в управлении здравоохранения Нур-Султана.

"Да, мы подтверждаем смерть ребенка", - цитирует ведомство агентство Казинформ.

Как уточняет агентство, ребенок находился в реанимации детской городской больницы Нур-Султана. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Таким образом, общее число жертв ЧП возросло до четырех.

24 июня на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с Арысью, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. Всех жителей эвакуировали в близлежащие населенные пункты. В Арыси и окрестностях работали саперные бригады, которые расчищали территорию от осколков снарядов и неразорвавшихся боеприпасов. Многие здания в городе серьезно пострадали. 28 июня жителям разрешили вернуться в свои дома, были начаты восстановительные работы.