Военная авиация потушила за сутки свыше 90 тыс. га пожаров в Сибири

"Авиация Минобороны России за сутки ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на территории свыше 90 тысяч гектаров", - сообщили в министерстве.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Силы военной авиации за сутки ликвидировали лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на территории свыше 90 тысяч гектаров. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.

В ведомстве уточнили, что самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 26 вылетов, сбросили на охваченные огнем лесные массивы более 1000 тонн воды. Вертолеты Ми-8 армейской авиации Восточного и Центрального военных округов совершили 90 сбросов около 550 тонн воды в районы лесных пожаров, а также обеспечили ведение воздушной разведки очагов возгорания.

"Авиационной группировкой Минобороны, созданной в Красноярском крае, за сутки ликвидировано более 60 крупных лесных пожаров", - добавили в министерстве.

В Красноярском крае создана авиагруппировка для тушения пожаров из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Минобороны РФ. Ее работу курирует заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

По последним данным "Авиалесоохраны", огнем в России охвачено более 3 млн га леса. Наиболее сложная ситуация в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.