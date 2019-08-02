Суд в Москве продлил арест бизнесмену Худояну по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до 14 октября арест владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить и продлить обвиняемому Худояну меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, то есть до 14 октября", - огласила постановление судья Елена Булгакова. Сам Худоян не смог присутствовать на заседании в связи с госпитализацией в СИЗО "Бутырка" после гипертонического криза.

В середине июня Тверской районный суд отправил Худояна под домашний арест, однако Мосгорсуд 8 июля отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО, удовлетворив апелляцию прокуратуры. Срок следствия по делу установлен до 14 октября, его расследует ГСУ ГУ МВД РФ по Москве. Худояну инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он обвиняется в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Бизнесмен вину не признал и заявил, что уголовное преследование связано с попыткой рейдерского захвата его компании.

Представитель МВД заявила в суде, что в ходе предварительного следствия наложен обеспечительный арест на имущество бизнесмена. По ее словам, продление ареста необходимо для проведения строительно-технической экспертизы и иных следственных действий. "Дело расследуется по квалифицирующему признаку "в составе организованной группы", в которой Худоян является организатором", - сказала следователь, отметив, что установлены пока не все участники преступления.