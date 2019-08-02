Предполагаемому убийце петербургской активистки Григорьевой предъявили обвинение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Следователи в Петербурге предъявили обвинение Алексею Волнянко, который ранее признался в убийстве активистки Елены Григорьевой. Об этом в пятницу сообщается в распространенном ГСУ СК РФ по Петербургу сообщении.

Ранее следствие прекратило в связи с непричастностью уголовное преследование Даврона Мухамедова, которого ранее арестовали в рамках расследования дела об убийстве активистки, но он все равно останется под стражей, так как его обвиняют в грабеже.

Мухамедов признался, что в ночь убийства Григорьевой ограбил прохожего, после чего распивал спиртное с ней, но убийство не совершал. В четверг Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу предполагаемого убийцу активистки - Алексея Волнянко. Свою вину он полностью признал. По версии СК, 28-летний Волнянко также распивал с Григорьевой спиртное, после чего они поссорились, он нанес ей не менее восьми ножевых ранений.

Тело Григорьевой обнаружили в Московском районе Петербурга 22 июля. Друзья активистки рассказали ТАСС, что несколько месяцев назад она написала заявление в правоохранительные органы в связи с насильственными действиями со стороны одного из ее знакомых. В петербургской полиции ТАСС сообщали, что неоднократно проверяли сообщения активистки и выносили по ним законные решения.

Григорьева переехала в Петербург из Великого Новгорода, являлась гражданской активисткой. Неоднократно участвовала в публичных мероприятиях, в том числе националистической направленности.