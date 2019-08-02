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Власти Индонезии издали предписание об эвакуации на острове Ява

Прибрежным районам угрожает Цунами

ТАСС, 2 августа. Власти Индонезии издали в пятницу предписание об эвакуации населения из-за угрозы цунами из прибрежных районов на западе острова Ява после землетрясения, произошедшего в море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление индонезийского ведомства по чрезвычайным ситуациям.

Населению прибрежных районов провинции Бантен предписано как можно скорее эвакуироваться в возвышенные районы, недоступные для цунами.

Землетрясение произошло у побережья острова Суматра на западе Индонезии. По оценке Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составила 6,9, по оценке Геологической службы США - 6,8.

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