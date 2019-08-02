Бизнесмена Шалая приговорили к двум годам за угрозу взорвать машину в центре Москвы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии за хулиганство приморского предпринимателя Дмитрия Шалая, угрожавшего осенью прошлого года взорвать газовый баллон в машине на Васильевском спуске в центре Москвы и требовавшего встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать подсудимого Шалая виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласила приговор судья Марина Сизинцева. В срок наказания суд зачел осужденному время, которое он провел в СИЗО.

Прокурор в ходе прений сторон просил назначить Шалаю три года колонии.

3 октября 2018 года приехавший на машине на Красную площадь Шалай угрожал взорвать самодельное взрывное устройство, если ему не дадут лично встретиться с президентом РФ или директором Росгвардии. Глава Росгвардии Виктор Золотов приехал на встречу и убедил Шалая сдаться полиции. Из машины бизнесмена был изъят газовый баллон. Шалай пояснил, что длительное время пытался встретиться с президентом, чтобы проинформировать его об имеющихся в пенитенциарной системе России проблемах.

5 октября 2018 года Таганский суд Москвы арестовал Шалая, в отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК РФ), вину в хулиганстве не признает.

У Шалая два высших образования - психолога и экономиста, в 1990-е годы он был осужден за грабеж, а после отбытия срока наказания создал благотворительный фонд, содействовавший реабилитации осужденных, и занимался строительным бизнесом. До задержания Шалай являлся генеральным директором ООО "Константа-транс-прим", которая связана с перевозками в Приморском крае.