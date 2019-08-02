Прокурор просит три года колонии для владельца кафе в Сочи, где при пожаре погибли люди

СОЧИ, 2 августа. /ТАСС/. Гособвинитель по делу о пожаре в кафе в Сочи, где погибли 11 человек, попросил 3 года и 2 года 10 месяцев лишения свободы для владельца и арендатора заведения соответственно. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Гособвинитель попросил 3 года и 2 года 10 месяцев лишения свободы. У второго [арендатора заведения] есть смягчающие обстоятельства, поэтому срок на два месяца меньше. Дата оглашения приговора еще неизвестна, осталось последнее слово обвиняемых", - сказали в ведомстве.

Жертвами пожара, который произошел во временной пристройке в Адлерском районе Сочи в июле 2018 года, стали 11 человек, в том числе ребенок, трое пострадали. По данным следствия, очаг возгорания произошел в кафе-шашлычной, откуда пламя перешло на соседнее здание, хозяин которого сдавал его за плату отдыхающим. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").