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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

Мамаев и братья Кокорины подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении

Они отбывают наказание в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области
Павел Мамаев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Павел Мамаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин, осужденные по делу о драках в центре Москвы, подали в Алексеевский районный суд Белгородской области ходатайство об условно-досрочном освобождении.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Да, поступили ходатайства Мамаева и Кокориных об условно-досрочном освобождении",- сказали в приемной Алексеевского районного суда.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.

В начале июня они были этапированы в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области.

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Дело в отношении Кокорина и Мамаева
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