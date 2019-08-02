Мамаев и братья Кокорины подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин, осужденные по делу о драках в центре Москвы, подали в Алексеевский районный суд Белгородской области ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Да, поступили ходатайства Мамаева и Кокориных об условно-досрочном освобождении",- сказали в приемной Алексеевского районного суда.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.

В начале июня они были этапированы в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области.