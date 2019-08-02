В Нижнем Новгороде женщину, отдавшую ребенка на продажу, приговорили к пяти годам колонии

ТАСС, 2 августа. Суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 42-летнюю жительницу Нижегородской области, которая передала своего новорожденного ребенка сообщнице для продажи. Об этом сообщается в пятницу на сайте СУ СК РФ по региону.

"Приговором подсудимой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении ведомства.

Суд признал женщину виновной в преступлении, предусмотренном п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Она полностью признала свою вину.

Следствие установило, что в июле 2018 года беременная жительница Нижегородской области после родов решила отдать ребенка 38-летней знакомой, которая в свою очередь планировала продать новорожденного семейной паре из Москвы за 300 тыс. рублей. Женщина родила мальчика по поддельным документам, после этого ее сообщница забрала ребенка из роддома. Ее задержали марте 2019 года.

Расследование в отношении соучастницы подсудимой еще не завершилось.