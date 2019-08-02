В Североморске застрелили медведя, который забрел в городской парк

МУРМАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Медведь забрел на территорию парка в городе Североморске Мурманской области. Полицейские пытались его отпугнуть, но их попытки не принесли результата, поэтому животное пришлось застрелить. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

"Молодой медведь забрел на территорию парка в Североморске. О нем сообщил в полицию местный житель. Сотрудники полиции сначала пытались отогнать медведя, включив сигнализацию на машинах, но результата это не дало. Поэтому приняли решение отстрелить животное и вызвали для этого представителя Охотнадзора, который живет в Североморске. Медведя отстрелили", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, медведь не успел нанести никакого вреда. На окраине Североморска была обнаружена растерзанная собака, однако представитель ведомства не стал это приписывать медведю, поскольку они обычно зарывают, прячут свою добычу.

"Выходы медведей к населенным пунктам - не редкость. Нынешнее лето холодное, ягод мало, поэтому и выходят. Их видели в районе Оленегорска, Кировска, Апатитов. Местные жители этому способствуют, активно выезжают за город, устраивают пикники, оставляют после себя отходы, остатки еды, что привлекает животных", - сказал представитель Минприроды.